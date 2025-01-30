Эксперт НИФИ Дмитриев: не стоит переходить по ссылкам, присланным незнакомцами
Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», лектор Российского общества «Знание» Николай Дмитриев рассказал «ФедералПресс»о мерах защиты от мошенников.
Наиболее действенным методом мошенничества эксперт назвал использование социальной инженерии, когда злоумышленники манипулируют жертвами, играя на их эмоциях или других слабостях: страхе, радости, жадности, сострадании, невнимательности или желании помочь стране.
Он дал несколько простых рекомендаций, которые помогут защититься от мошеннических схем. Эксперт привал сохранять хладнокровие и не поддаваться панике в любой непонятной ситуации. Даже если собеседник представляется сотрудником банка или другой важной организацией, не стоит спешить выполнять его просьбы.
Дмитриев призвал не сообщать никому PIN-код, CVC-код с обратной стороны карты, одноразовые SMS-коды, логины и пароли от банковских приложений, а также QR-коды для снятия наличных. Также не стоит переходить по ссылкам, присланным незнакомцами. Для онлайн-покупок лучше использовать отдельную банковскую карту.