Эксперт НИФИ Дмитриев: не стоит переходить по ссылкам, присланным незнакомцами

Наиболее действенным методом мошенничества эксперт назвал использование социальной инженерии, когда злоумышленники манипулируют жертвами, играя на их эмоциях или других слабостях: страхе, радости, жадности, сострадании, невнимательности или желании помочь стране.

Он дал несколько простых рекомендаций, которые помогут защититься от мошеннических схем. Эксперт привал сохранять хладнокровие и не поддаваться панике в любой непонятной ситуации. Даже если собеседник представляется сотрудником банка или другой важной организацией, не стоит спешить выполнять его просьбы.

Дмитриев призвал не сообщать никому PIN-код, CVC-код с обратной стороны карты, одноразовые SMS-коды, логины и пароли от банковских приложений, а также QR-коды для снятия наличных. Также не стоит переходить по ссылкам, присланным незнакомцами. Для онлайн-покупок лучше использовать отдельную банковскую карту.