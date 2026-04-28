Эксперт NF Group Алексеева сообщила, что в Подмосковье продаются элитные загородные дома почти на 1 трлн рублей

К апрелю 2026 года совокупная стоимость предложения элитной загородной недвижимости в Московской области достигла 954 миллиардов рублей. Об этом сообщила директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева в беседе с РИА «Недвижимость» .

По ее словам, в первом квартале 2026 года на первичный рынок вышло три новых проекта премиум-класса с предложением коттеджей и таунхаусов. Кроме того, была открыта новая очередь в уже существующем проекте.

«К апрелю 2026 года совокупная стоимость предложения (суммарно на первичном и на вторичном рынках) элитной загородной недвижимости Московского региона составила около одного триллиона рублей — 954 миллиарда рублей (+4% за квартал, +28% за год)», — отметила эксперт.

На конец марта на первичном рынке было представлено 33 коттеджных поселка, из них 26 поселков — премиум-класса, семь — делюкс-класса. Средняя стоимость коттеджа на первичном рынке в премиум-классе составила 219 миллионов рублей, а в делюкс-классе — 1,1 миллиарда рублей.