Эксперт Неживой заявил, что полный переход на цифровые госуслуги осложняет проблема нестабильного интернета

В условиях активного перехода государственных сервисов в цифровой формат ключевой проблемой остается нестабильное интернет-соединение в регионах. Это может серьезно ограничить доступ к «Госуслугам», особенно для жителей территорий без проводной связи. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой в разговоре с «Известиями» .

По словам эксперта, основной риск полного перехода на цифровой формат и использования «Госуслуг» заключается в их недоступности при нестабильной связи.

Несмотря на это, специалист отметил высокий уровень работы цифровых сервисов и подчеркнул, что «Госуслугами» уверенно пользуются люди разных возрастов, а функциональность платформы во многих аспектах превосходит зарубежные аналоги.