Эксперт Netwell Чусавитин рассказал, как защитить данные при технических сбоях

Резервная копия не гарантирует восстановления данных после сбоя, если не соблюдены базовые условия хранения. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал руководитель серверного направления дистрибьютора Netwell Михаил Чусавитин.

Резервное копирование защищает данные только при выполнении нескольких условий: копия создается, хранится отдельно от оригинала, недоступна тому, кто может удалить оригинал, и из нее уже пробовали восстанавливаться, объяснил эксперт Чусавитин. Один из базовых подходов — правило «3–2–1»: три копии, два разных типа носителей и одна копия на другой площадке. Для дополнительной устойчивости применяют правило «3–2–1–1–0» с еще одной копией, отключенной от сети, и нулевым количеством ошибок при проверке восстановления.

Важно разделить права доступа: учетные данные для работы с основной инфраструктурой не должны давать возможность удалить резервные копии. Для этого используют отдельные аккаунты, принцип минимальных привилегий и двухфакторную аутентификацию. Главное заблуждение — считать, что дублирование автоматически означает безопасность. Зеркальный RAID-массив и синхронизация с облаком не всегда защищают от удаления или шифрования. Защитить данные можно, храня независимую копию за пределами основного места и регулярно проверяя восстановление.