Эксперт нефтяного рынка Демидов заявил, что инциденты с российскими кораблями увеличивают затраты на перевозку

Помощник Президента РФ Николай Патрушев выразил обеспокоенность увеличением числа нападений на российские торговые суда в Мировом океане. Эксперт Владимир Демидов, специализирующийся на изучении рынка углеводородов, подтвердил опасения Патрушева в беседе с «Ридусом» .

Он отметил, что инциденты с российскими кораблями увеличивают затраты на страхование и перевозку, что, в свою очередь, снижает рентабельность морской перевозки и экспортных операций.

Решить проблему с постоянным патрулированием невозможно, поскольку количество торговых судов значительно превосходит число военных кораблей, способных обеспечить охрану. Дальнейшее развитие событий требует активного участия российских властей и международного сообщества в обеспечении безопасности мореплавания и защите интересов отечественных судовладельцев.