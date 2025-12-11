Эксперт Недякин рассказал, что до 70% зумеров меняют работу из-за несовпадения ценностей

На рынке труда в 2025 году возникли сложности с поиском профессионалов. Экономические и технологические факторы привели к тому, что закрытие вакансий занимает три-четыре месяца. Текучесть кадров остается на уровне 28–30%, а среди работников увеличивается доля людей старше 45 лет. Об этом сообщил ИА НСН ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин.

По словам эксперта, зумеры, достигшие возраста 20+, имеют свои ожидания от работы и реальность, которую они приносят с собой. Так, до 70% представителей этого поколения готовы сменить компанию, даже если она предлагает отличные материальные условия, если ценности компании не соответствуют их собственным.

Недякин также отметил, что около 50% российских компаний заявляют о текучести кадров на уровне 25–30% и основной причиной называют выгорание сотрудников.