Эксперт NC Logistic Васканян отметил, что тенденция к частым заказам и возвратам ведет к удорожанию доставки

Как импульсивные покупки онлайн и массовые возвраты влияют на стоимость заказа, в интервью радио Sputnik объяснил заместитель генерального директора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.

По мнению эксперта, тенденция к небольшим, но частым заказам и массовым возвратам ведет к удорожанию доставки. «Покупатели должны понимать, что стоимость доставки напрямую зависит от нагрузки на логистическую систему», — подчеркнул Васканян.

Он отметил, что возвратная логистика — одно из самых сложных направлений в отрасли и ключевая причина роста издержек у продавцов маркетплейсов и других поставщиков. «Возврат каждого товара требует отдельной логистики и трудозатрат», — пояснил заместитель генерального директора.

Васканян предупредил, что если модель потребления не изменится, то стоимость доставки вырастет. «Со временем клиенты столкнутся с увеличением затрат на доставку», — заключил эксперт.