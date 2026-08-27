Эксперт «Народного фронта» Рязанцев призвал не дарить учителям деньги

Эксперт «Народного фронта» Виталий Рязанцев предупредил, что деньги могут поставить учителя в двусмысленное положение и вызвать подозрения, сообщает RT .

Статья 575 Гражданского кодекса запрещает работникам образовательных организаций принимать подарки дороже 3 тыс. рублей. Это правило распространяется и на коллективные подарки: деньги, собранные в конверте или переведенные на карту, считают одним даром.

Рязанцев отметил, что наличные или перевод могут воспринять как попытку повлиять на учителя либо как скрытое вознаграждение. По его словам, даже сумма в пределах лимита вызывает этические и юридические риски.

Эксперт также предупредил, что сборы могут привести к конфликтам между родителями, участвовавшими в них и отказавшимися платить. Он рекомендовал выбирать символические или материальные подарки до 3 тыс. рублей: цветы, книги, канцелярию, сладости или полезные для класса вещи. Участие в любых сборах должно быть добровольным.