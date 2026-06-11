Эксперт «Народного фронта» объяснила, какие деревья запрещено срубать на даче без разрешения

Татьяна Миронова, эксперт «Народного фронта» разъяснила RT , что не все деревья на дачном участке можно срубить без разрешения властей. Согласно законодательству, для вырубки некоторых деревьев требуется специальное согласование с местной администрацией.

Миронова отметила, что прежде всего нужно определить, не относится ли дерево к ценным породам или не внесено ли оно в Красную книгу Российской Федерации или региона. Например, некоторые виды берез, можжевельников, дуб зубчатый и тис ягодный охраняются законом.

Кроме того, следует выяснить, есть ли ограничения по использованию земельного участка, установленные земельным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Соблюдение этих норм позволит избежать нарушений при проведении работ на дачном участке.