Эксперт «Народного фронта» объяснила, какие деревья запрещено срубать на даче без разрешения
Татьяна Миронова, эксперт «Народного фронта» разъяснила RT, что не все деревья на дачном участке можно срубить без разрешения властей. Согласно законодательству, для вырубки некоторых деревьев требуется специальное согласование с местной администрацией.
Миронова отметила, что прежде всего нужно определить, не относится ли дерево к ценным породам или не внесено ли оно в Красную книгу Российской Федерации или региона. Например, некоторые виды берез, можжевельников, дуб зубчатый и тис ягодный охраняются законом.
Кроме того, следует выяснить, есть ли ограничения по использованию земельного участка, установленные земельным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Соблюдение этих норм позволит избежать нарушений при проведении работ на дачном участке.