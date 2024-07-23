Эксперт Народного фронта Храпунова: заблокировать доступ к взломанному аккаунту на «Госуслугах» можно в МФЦ

Если мошенники взломали личный кабинет на «Госуслугах», необходимо заблокировать доступ к взломанному аккаунту, открыть новый и поменять пароль. Сделать это помогут в МФЦ, сообщила эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, далее нужно понять, с каких гаджетов был вход на портал и сделать фотографию этой страницы. В спорных случаях этот снимок поможет в полиции доказать, что вход был не с вашего телефона или компьютера. Также важно быстро аннулировать все разрешения и доверенности.

Через три дня необходимо проверить кредитную историю, чтобы убедиться в отсутствии долгов, отметила Храпунова.