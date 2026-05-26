Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Соколов разъяснил правила продажи урожая с личного участка
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член рабочей группы Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство» Сергей Соколов рассказал RT о правилах продажи самостоятельно выращенного урожая.
По словам эксперта, продавать урожай со своего участка можно, но есть два важных условия. Первое — овощи должны быть выращены без привлечения наемных работников. Второе — ограничение по размеру участка: овощи, которые продаются, должны выращиваться на участке не более 50 соток.
«Важно отметить, что эти правила касаются только овощей», — подчеркнул Соколов.
Для яиц и мяса действуют отдельные правила. Также эксперт напомнил, что стихийная торговля, например у дороги, запрещена, и местные органы власти могут штрафовать за это нарушение.
Для дачной продукции есть специальные форматы торговли, например сельскохозяйственные ярмарки.
«В каждом городе, особенно в осенний сезон, можно обратиться в районную администрацию, там подскажут, где проходят регулярные ярмарки», — подытожил Соколов.