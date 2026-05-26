Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Соколов разъяснил правила продажи урожая с личного участка

По словам эксперта, продавать урожай со своего участка можно, но есть два важных условия. Первое — овощи должны быть выращены без привлечения наемных работников. Второе — ограничение по размеру участка: овощи, которые продаются, должны выращиваться на участке не более 50 соток.

«Важно отметить, что эти правила касаются только овощей», — подчеркнул Соколов.

Для яиц и мяса действуют отдельные правила. Также эксперт напомнил, что стихийная торговля, например у дороги, запрещена, и местные органы власти могут штрафовать за это нарушение.

Для дачной продукции есть специальные форматы торговли, например сельскохозяйственные ярмарки.

«В каждом городе, особенно в осенний сезон, можно обратиться в районную администрацию, там подскажут, где проходят регулярные ярмарки», — подытожил Соколов.