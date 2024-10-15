Эксперт МТС Заречнев: видео формата AVI «съедает» память гаджетов
Директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев рассказал, какие файлы занимают неоправданно много места на гаджетах. Слова эксперта опубликовали «Известия».
Он посоветовал обратить внимание на ролики формата AVI. В среднем одна минута весит 2-3 ГБ.
«Когда скачиваете видео, убедитесь, что оно в том формате, который сэкономит память гаджета», — отметил специалист.
Заречнев также добавил, что «съедать» память могут музыкальные файлы FLAC и файлы изображений, сохраненные в PSD и RAW.
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