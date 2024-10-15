Эксперт МТС Заречнев: видео формата AVI «съедает» память гаджетов

Директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев рассказал, какие файлы занимают неоправданно много места на гаджетах. Слова эксперта опубликовали « Известия ».

Он посоветовал обратить внимание на ролики формата AVI. В среднем одна минута весит 2-3 ГБ.

«Когда скачиваете видео, убедитесь, что оно в том формате, который сэкономит память гаджета», — отметил специалист.

Заречнев также добавил, что «съедать» память могут музыкальные файлы FLAC и файлы изображений, сохраненные в PSD и RAW.