Эксперт МТС Web Services Кокова призвала удалить старые неиспользуемые аккаунты

Ведущий системный архитектор информационной безопасности МТС Web Services Илона Кокова в беседе с РИА «Новости» рассказала, каким образом россияне могут предпринять шаги для уменьшения цифрового следа.

Кокова подчеркнула, что полностью скрыть свою интернет-активность невозможно, но существуют методы, позволяющие минимизировать объем оставляемой информации. Так, при регистрации в социальных сетях и приложениях следует использовать специально созданные адреса электронной почты и отдельные номера телефонов. Также рекомендуется не делиться излишними личными данными и ограничить доступ к своему профилю, сделав его закрытым. Старые неиспользуемые аккаунты лучше удалить, написало ИА НСН.

Эксперт советует отключить сохранение cookie-файлов и историю посещений на сайтах. Важно избегать использования ненадежных ресурсов и периодически очищать настройки рекламных предпочтений в телефонах, браузерах и социальных сетях, добавила она.