Эксперт «МТС Линк» Сайдин отметил, что на собеседовании нельзя задавать вопросы о личной жизни

На собеседовании работодатель может оценивать профессиональные качества кандидата, но не его личную жизнь или взгляды. Директор по привлечению и работе с талантами «МТС Линк» Яков Сайдин подчеркнул в беседе с RT , что статья 64 ТК РФ запрещает отказывать в приеме на работу по дискриминационным основаниям.

На собеседовании нельзя задавать вопросы о семейном положении и личной жизни, например, о планировании беременности, наличии детей или браке.

Также работодатель не вправе интересоваться национальностью, религией, политическими взглядами кандидата, состоянием здоровья (если оно не влияет на возможность выполнять работу), а также возрастом, если это не специальное требование для должности.

По словам эксперта, вместо вопроса об адресе можно уточнить время пути до офиса, если это важно для работы. В случае отказа по одной из этих причин кандидат может обжаловать решение.

Эффективное интервью, по мнению специалиста, строится вокруг опыта кандидата: его проектов, принятых решений, зон ответственности и результатов. Открытые вопросы помогают оценить экспертизу и выстроить диалог.

Сайдин отметил, что комфортная и уважительная атмосфера — еще один важный фактор. Если компании важно присутствие в офисе в определенные дни или готовность к командировкам, корректнее сразу пояснять, почему это значимо для роли.