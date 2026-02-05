Эксперт Mr.Doors Шаталин рекомендовал выбирать мягкую мебель исключительно в фирменных салонах компаний

Эксперт подчеркнул, что не всегда удается точно определить размеры мебели под конкретное пространство квартиры. Кроме того, цвет мебели на экране устройства может отличаться от реального. Это часто приводит к необходимости возврата товара, который может оказаться сложным процессом.

«Я рекомендую выбирать мягкую мебель исключительно в фирменных салонах компаний. Тогда у вас будет возможность лично протестировать изделие и убедиться в его соответствии вашим ожиданиям», — цитирует специалиста газета «Петербургский дневник».

Также важно оценить качество изготовления и механизмов мебели. Шаталин посоветовал посидеть на кресле 10–15 минут, полежать на кровати или диване в привычной для сна позе. Если мебель имеет механизм трансформации, его необходимо проверить на простоту раскладывания и складывания.

Наконец, мягкая мебель должна соответствовать общему стилю интерьера. Например, для минимализма подойдет мебель строгих линий без декора, а для скандинавского стиля — мебель со светлой обивкой и натуральными деревянными элементами. В интернете можно найти множество примеров стилей с подходящими моделями мягкой мебели.