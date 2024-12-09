Эксперт «Мошеловки» Пожарская: вход в аккаунты по отпечатку пальца поможет защититься от аферистов

Звонки от имени якобы сотрудников «Госуслуг» или МФЦ остаются самой популярной схемой мошенничества. Стоит помнить, что реальные специалисты этих ведомств никогда не станут лично звонить гражданам по телефону или в мессенджерах, напомнила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и «Мошеловка» Александра Пожарская в интервью радио Sputnik.
Она отметила, что для защиты от взлома аккаунтов лучше всего использовать вход по отпечатку пальца. Кроме того, при установке двухфакторной аутентификации следует применять сервис генератора паролей, а не код по СМС. Так злоумышленники вряд ли смогут заполучить данные для взлома профиля, даже если убедят собеседника им поверить, подчеркнула Пожарская.
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