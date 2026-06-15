Эксперт «Мошеловки» Пожарская рассказала, что отказаться от спам-рассылок от МФО можно через оператора мобильной связи

Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская поделилась рекомендациями по противодействию мошенническим кредитным предложениям в беседе с радио Sputnik .

По словам Пожарской, некоторые микрофинансовые организации (МФО) и банки отправляют клиентам рассылки с одобрением займов. Чтобы отказаться от таких предложений, необходимо обратиться к своему оператору мобильной связи.

Для проверки наличия кредитов, оформленных без согласия гражданина, можно раз в полгода бесплатно просматривать свою кредитную историю на портале «Госуслуги». Если в отчете нет никаких кредитов и займов, можно воспользоваться самозапретом на получение кредитов. Процедура оформляется быстро и легко на портале «Госуслуги» или через МФЦ. Однако самозапрет не распространяется на ранее выданные потребительские кредиты или ипотеку.

В случае обнаружения чужих кредитов или займов в отчете необходимо обратиться с заявлением об ошибке в бюро кредитных историй, Банк России, полицию и кредитную организацию, которая передала данные в бюро кредитных историй.

Пожарская подчеркнула, что МФО часто снимают свои претензии к клиенту, когда выясняется, что он не получал денег и не имеет отношения к заимствованиям. Они вносят исправления в кредитную историю, чтобы избежать проблем с регулятором и правоохранительными органами.