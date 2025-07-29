Эксперт «Мошеловки» Пожарская предупредила о рисках ипотеки в 3,5% годовых

Существуют ипотечные программы, предлагающие низкий процент в первый год — 3,5%. Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала радиостанции Sputnik о возможных последствиях таких предложений.

По словам эксперта, соответствующие программы направлены на привлечение потребителей. Однако часто люди неверно рассчитывают свои возможности и не осознают, что после первого года процентная ставка будет расти. Это может привести к увеличению кредитного бремени или даже к потере жилья.

Как пояснила специалист, компании «зашивают» недополученную прибыль в стоимость квадратного метра и зачастую имеют договоренности с банками по разделению полученной маржи.