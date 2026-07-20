Эксперт «Мошеловки» Пожарская напомнила, что мошенники могут представляться газовщиками и мастерами по ремонту

Мошенники могут поджидать нас не только в интернете или по телефону, но и в реальной жизни. О том, какие схемы используют злоумышленники, и как им не попасться, рассказала KP.RU эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По словам специалиста, одной из самых распространенных схем является предложение бесплатных услуг, за которые в итоге приходится платить большие деньги. Например, мошенники заманивают людей на бесплатные оздоровительные процедуры или пробный урок в языковой школе, а затем требуют оплатить дорогостоящие курсы.

Чтобы не попасться на такую уловку, не стоит подписывать договор на месте. Лучше взять его домой, изучить условия, посмотреть отзывы о школе или центре и сравнить цены.

Другой популярной схемой является ремонт бытовой техники. Мошенники предлагают свои услуги через почтовые ящики, а затем сильно завышают цену за диагностику и ремонт. Чтобы избежать обмана, лучше обращаться в сертифицированные центры или искать мастера на сайтах, где частники предлагают свои услуги. Там есть рейтинг и отзывы реальных клиентов.

Мошенники также предлагают услуги по ремонту компьютеров. Они пугают владельцев большим количеством мнимых вирусов и поломок и требуют за ремонт баснословные деньги. По возможности лучше обращаться за компьютерными услугами к знакомым айтишникам или в проверенный сервисный центр.

Мошенники могут представлять себя агентами по недвижимости и предлагать снять квартиру за определенную сумму. Однако после оплаты они предоставляют лишь «информационные услуги». Чтобы не стать жертвой, сначала нужно смотреть квартиру, проверять документы и лишь после этого платить.

Мошенники могут представляться газовщиками и предлагать услуги по проверке газового оборудования по завышенным ценам. Чтобы не стать жертвой, проверьте заранее, действительно ли должна быть проверка. Накануне плановых проверок управляющие компании развешивают в подъездах объявления с датой визита газовщиков.