Эксперт «Мошеловки» Храпунова рассказала, что мошенники могут звонить одним и тем же людям с новыми легендами

Мошенники часто снова звонят тем, кого им не удалось обмануть. Зачем они это делают, радио Sputnik рассказала куратор и эксперт платформы ОНФ «Мошеловка» Алла Храпунова.

Она объяснила, что звонки могут поступать раз за разом. Потому что мошенники не стоят на месте, они все время совершенствуют свои легенды в надежде, что новая сработает.

«У аферистов есть базы, которыми они торгуют. Человек поговорил с мошенником, какую-то информацию ему сообщил. Даже если злоумышленникам не удалось что-либо взломать, украсть деньги, к чему-то склонить контрагента, но удалось получить от него хоть какие-то сведения — это уже хорошо для них», — отметила эксперт.

Она добавила, что мошенникам нельзя говорить ничего. Любую, даже самую незначительную информацию, они могут использовать потом в своих целях, чтобы обмануть человека.