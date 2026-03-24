Эксперт «Мошеловки» Храпунова отметила, что сложные пароли помогут не допустить утечки данных через умную колонку

Эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала сайту телеканала «Звезда» , что установленные в доме умные колонки могут привести к утечке персональных данных.

По ее словам, такие гаджеты являются полноценными компьютерами, интегрированными в локальную сеть квартиры. Они имеют доступ к облачным аккаунтам, мобильным приложениям и Wi-Fi. Если злоумышленник получит доступ к устройству, он сможет заполучить огромное количество личной информации о всех, кто живет в доме.

Храпунова пояснила, что угроза взлома может быть связана со слабым паролем от Wi-Fi, устаревшей прошивкой роутера, ошибками в приложении колонки или отсутствием двухфакторной аутентификации.

Если колонка самопроизвольно активируется, неожиданно меняются настройки, привязываются новые устройства или обнаруживаются неизвестные запросы — это может быть признаком того, что к колонке подключился хакер.

«Для исключения компрометации надо выполнить несколько простых правил: установить сложный пароль к учетной записи и двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять приложение и программное обеспечение роутера, контролировать список привязанных устройств и сервисов, установить сложный пароль на Wi-Fi», — подытожила Храпунова.

Ранее в МВД России также сообщали о подобной проблеме. В пресс-службе ведомства отметили, что мошенники научились подслушивать разговоры через умные колонки. Россиян призвали проверить дополнительные подключения к гаджету и обновить прошивку до последней версии.