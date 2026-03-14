Эксперт «Мошеловки» Храпунова напомнила о схеме обмана с «выплатами» за участие в опросе

Мошенники продолжают использовать схемы с обещанием легкого заработка, при этом видоизменяя свои приемы. Об этом сообщила эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Эксперт привела несколько примеров таких схем. Одна из них — предложение пройти опрос или поучаствовать в розыгрыше с мгновенной выплатой. Однако для вывода средств у жертвы требуют оплатить «комиссию». В подобных случаях существует высокий риск компрометации платежных данных.

Еще одна распространенная схема связана с работой на маркетплейсах. Злоумышленники предлагают помогать продавцам продвигать карточки товаров — ставить лайки, писать отзывы или выкупать товары. Первые несколько заданий могут оплатить, чтобы вызвать у человека азарт и доверие. Затем жертву убеждают вкладывать собственные средства, придумывая различные причины для новых платежей — штрафы, комиссии, налоги.