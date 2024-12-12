Эксперт МосГИК Павлова посоветовала покупать упругие мандарины без ушибов и пятен на кожуре

Заместитель начальника управления МосГИК Елена Павлова дала советы по выбору мандаринов. Так, наличие вдавленных или размягченных участков — признак заболевания, отметила эксперт в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Специалист рекомендовала обращать внимание на чистые упругие плоды без ушибов и пятен на кожуре. По ее словам, плодоножка должна быть ровно срезана с фрукта.

«Можно покупать плоды с отпавшей, но не вырванной веточкой, потому что в место ее крепления с плодом могут попасть микроорганизмы. Особенно это касается плодов с тонкой кожицей», — добавила эксперт.

Она также рассказала, что веточки и листья на мандаринах, представленных на полках магазинов, не влияют на вкус и качество продукта.