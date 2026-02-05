Эксперт Morizo Царев заявил, что сценарий покупок через ИИ-ассистентов может стать реальностью в ближайшие два года

Новые технологии трансформируют электронную коммерцию: теперь пользователи могут выбирать и покупать товары, взаимодействуя с нейросетями. Это стало предметом обсуждения будущего e-commerce и роли маркетплейсов на российском рынке. СЕО сервиса Morizo (входит в E-Promo Group) Денис Царев рассказал «Известиям» , что происходящее не стоит воспринимать как революцию в онлайн-торговле. Скорее это развитие концепции агентной коммерции, где ИИ-ассистенты сопровождают покупателя от поиска товара до оплаты.

«Запуск покупок внутри ИИ-платформ во многом продиктован экономическими причинами. Разработчики ищут устойчивые модели монетизации», — сказал эксперт.

Следующим шагом станет реклама и retail media, но здесь ИИ-провайдеры могут столкнуться с сопротивлением брендов и маркетплейсов.

По оценке Царева, в России сценарий покупок через ИИ-ассистентов может стать реальностью в ближайшие один-два года. Ключевая особенность локального рынка — крупнейшие разработчики нейросетей одновременно владеют собственными торговыми платформами. Ряд компаний уже анонсировал создание ИИ-агентов для совершения покупок прямо в браузере.

Отдельный вопрос — как именно ИИ формирует рекомендации. Ассистенты опираются на запросы пользователей, ценовые параметры, характеристики товаров и данные из открытых источников. Отзывы и пользовательские сигналы становятся одной из ключевых основ для обучения моделей.