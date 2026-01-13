Эксперт Моргунова посоветовала бизнесу сравнить рентабельность за три года со статистикой Росстата

С 1 января 2026 года налоговые органы получат новые возможности для анализа финансово-хозяйственного состояния компаний и индивидуальных предпринимателей. Директор по продукту и сооснователь бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анастасия Моргунова рассказала «Известиям» , что изменения, закрепленные Федеральным законом №254-ФЗ, дадут ФНС возможность формировать выводы на основе не только отчетности и деклараций, но и анализа финансовых показателей, движения средств и данных из внешних источников.

Моргунова отметила, что результаты анализа могут использоваться шире, в том числе при взаимодействии с банками и контрагентами. Она рекомендовала предпринимателям заранее оценить рентабельность за три года и сравнить ее со статистикой Росстата, чтобы избежать внимания налоговой.

Особое внимание эксперт обратила на работу с самозанятыми, подчеркнув, что налоговая будет оценивать, не скрываются ли под таким форматом фактические трудовые отношения. Также она отметила риски, связанные с чековыми операциями и документооборотом.

«Рейтинг в новой системе станет своеобразным портретом компании в глазах налоговой», — сообщила Моргунова.

Она подчеркнула, что для минимизации рисков бизнесу важно вести учет максимально прозрачно и корректно отражать доходы и расходы. По итогам анализа ИФНС сформирует выписку, которую смогут получить банки, партнеры или госорганы. При несогласии с оценкой бизнес вправе запросить корректировку.