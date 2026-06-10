Эксперт «Mobile Research Group» Муртазин посоветовал покупать для квартир двухдиапазонные роутеры

Для многоквартирных домов предпочтительнее двухдиапазонные роутеры, особенно при подключении большого количества устройств. Некоторые операторы предлагают аренду таких роутеров за символическую плату, рассказал ИА НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.

Компания-разработчик Vigo подсчитала, что две трети роутеров, установленных в квартирах россиян, устарели. 68,2% таких устройств работают в диапазоне 2,4 ГГц и относятся к моделям предыдущих поколений. Это актуально в условиях работы «белых списков», когда усиливается зависимость пользователей от Wi-Fi-сигнала.

«Рисков в использовании старых роутеров в принципе нет. Главное настроить пароль, отличный от пароля по умолчанию. Проблема заключается в том, что 2,4 ГГц — это очень забитый диапазон, такие роутеры работают на меньшем расстоянии, падает скорость передачи данных, если у вас много устройств», — объяснил специалист.

Роутеры в диапазоне 2,4 ГГц ограничены по скорости соединения и не всегда поддерживают видео высокой четкости или «тяжелые» игры. Муртазин подчеркнул, что многие пользователи просто не хотят заниматься обновлением оборудования.