Эксперт мясной промышленности Рябинкин назвал окорок и лопатку самыми доступными частями свинины

Цены на свинину в России выросли из-за летнего падения производства и повышения спроса, однако скоро ситуация изменится. Об этом заявил эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в беседе с Национальной Службой Новостей .

Специалист пояснил, что традиционно летом производители повышают цены, компенсируя затраты на содержание хозяйства и соблюдая рыночные тенденции. Но ближе к осени ожидается снижение стоимости мяса.

«Сейчас цены на свинину поднялись, но ничего критичного не произошло. Осенью они обязательно снизятся», — уточнил Рябинкин.

По его наблюдениям, наиболее доступной частью остаются свиной окорок и лопатка, а карбонат заметно подешевел вслед за падением потребительского интереса.