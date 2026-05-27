Эксперт Митрофанов посоветовал выбирать специальные версии альтернативного молока с пометкой barista

Директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что для приготовления кофе лучше всего подходит растительное молоко с пометкой barista. Оно обладает стабильной текстурой и хорошо взбивается.

Митрофанов подчеркнул, что пищевые добавки помогают молоку сохранять однородную текстуру и не расслаиваться при нагревании.

«Их применение одобрено регуляторами при соблюдении установленных норм, поэтому опасаться их наличия в составе напитка не стоит», — привел слова специалиста сайт «Известия».

Эксперт отметил, что на качество напитка может негативно влиять слишком «чистый» состав без стабилизаторов и масел. Такое молоко хуже пенится и может сворачиваться при контакте с эспрессо.

Митрофанов порекомендовал выбирать специальные версии альтернативного молока с пометкой barista, так как в них больше стабилизаторов и масел, что делает напиток более плотным и стабильным при нагревании. Также он отметил, что соевое молоко — один из наиболее универсальных вариантов для кофейных напитков из-за высокого содержания белка.

Кроме того, Митрофанов посоветовал обращать внимание на содержание масел, сахара и белка в растительном молоке, а также выбирать небольшие упаковки, поскольку после вскрытия продукт хранится всего несколько дней.