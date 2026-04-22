Эксперт Миролевич рассказала, что в России велосипед становится популярным видом городского транспорта

Все больше жителей России выбирают велосипед как средство передвижения по городу. Велосипед превращается в полноценный городской стиль жизни, а не просто спорт, заявила Life.ru член президиума Федерации велосипедного спорта России Мария Миролевич.

По словам эксперта, велосипед позволяет совместить физические упражнения, экономию и заботу об экологии.

«Свежий ветер в лицо иногда работает лучше коуча», — отметила Миролевич.

В час пик велосипед может быть быстрее автомобиля. Средняя скорость движения на велосипеде без серьезной нагрузки — 18–22 км/ч, тогда как автомобиль в центре города движется со скоростью 8–12 км/ч.

Для начинающих велосипедистов эксперт рекомендует приобрести шлем и зеркало заднего вида. Маршрут лучше планировать заранее, выбирая пути через дворы, велодорожки и спокойные улицы.

Основные проблемы развития велодвижения в России — фрагментарность инфраструктуры и отсутствие непрерывных безопасных маршрутов. Действующие ПДД и стандарты проектирования по-прежнему ориентированы на автомобили.

Климат также может быть препятствием, но опыт Финляндии и Санкт-Петербурга показывает, что при должной уборке и подходящей экипировке ездить можно даже при температуре до –20 градусов.

Существует и социальный фактор: велосипед до сих пор воспринимается как детская игрушка или признак экономии. Однако качественные модели могут стоить как автомобиль.