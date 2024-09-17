Эксперт МИРЭА: злоумышленники могут использовать веб-камеру ноутбука для слежки

Злоумышленники могут активировать веб-камеру ноутбука с помощью удаленного доступа без ведома владельца в целях слежки. Об этом рассказала доктор технических наук, преподаватель РТУ МИРЭА Елена Максимова в беседе с RT.
По словам эксперта, для передачи видео устанавливается вредоносное программное обеспечение. Веб-камеру активируют через фишинговые атаки, зараженные файлы или уязвимости в операционной системе.
Признаками доступа к устройству станут мигание лампочки веб-камеры, зависание ноутбука, быстрый разряд батареи или появление новых программ, которые пользователь самостоятельно не устанавливал, отметила Максимова.
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