Эксперт МИРЭА: злоумышленники могут использовать веб-камеру ноутбука для слежки

Злоумышленники могут активировать веб-камеру ноутбука с помощью удаленного доступа без ведома владельца в целях слежки. Об этом рассказала доктор технических наук, преподаватель РТУ МИРЭА Елена Максимова в беседе с RT.

По словам эксперта, для передачи видео устанавливается вредоносное программное обеспечение. Веб-камеру активируют через фишинговые атаки, зараженные файлы или уязвимости в операционной системе.

Признаками доступа к устройству станут мигание лампочки веб-камеры, зависание ноутбука, быстрый разряд батареи или появление новых программ, которые пользователь самостоятельно не устанавливал, отметила Максимова.