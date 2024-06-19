Эксперт Минздрава Вершинина рассказала, что в России достаточный запас донорской крови

В России сейчас достаточно донорской крови, запаса хватит в случае какого-либо происшествия. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России Марина Вершинина.

Она объяснила, что кровь хранится лишь определенное время. По окончанию срока годности биоматериал утилизируют.

«Универсальный донор у нас та группа крови, которая всем может дать, это первая. В банке крови запасов достаточно, я уверяю», — отметила эксперт.

Она добавила, что при каких-то трагедиях очень много человек идут сдавать кровь. Ее даже наблюдается избыток, поэтому нет оснований полагать, что с запасами возникнут проблемы.