Эксперт Минпросвещения Шерешкова призвала родителей студентов-первокурсников оказывать им максимальную поддержку

Эксперт Министерства просвещения РФ Елена Шерешкова поделилась в интервью с ТАСС советами для родителей студентов, которые уезжают учиться в другой город. По ее мнению, важно оказывать им поддержку и не давить на них, демонстрируя свою любовь в любой ситуации.

Елена Шерешкова подчеркнула, что переезд для учебы — это важный шаг во взрослую жизнь. Первокурсникам предстоит адаптироваться к новым условиям, начиная от расписания и заканчивая климатом, написал «Ридус».

Психолог советует родителям стабилизировать свою тревогу и быть спокойными, чтобы дети чувствовали поддержку. «Парадоксально, но именно в обстановке спокойствия легче учиться, заводить новые знакомства и адаптироваться к новой жизни», — отметила Шерешкова.

Студентам-первокурсникам Елена Шерешкова рекомендует активно искать друзей, планировать свой распорядок дня, заботиться о себе и открыто выражать свои эмоции. При этом важно не задерживаться на негативных чувствах надолго.