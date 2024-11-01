Эксперт Минпросвещения Коновалов: группа детей, которую объединяет только год рождения, будет изживать слабое звено

Член экспертного совета по развитию служб примирения и медиации при Минпросвещения России Антон Коновалов объяснил механизм появления буллинга в школах. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам специалиста, к подобным занятиям обычно приходит группа детей, которую объединяют не общие интересы, а год рождения или место проживания. Такое объединение, столкнувшись с критической ситуацией, станет искать и изживать слабое звено, отметил Коновалов.

«Приведу пример: хорошая учительница <…> объявила детям, что если они будут на уроке себя плохо вести, то она будет давать дополнительное домашнее задание. Но она не учла одного: в классе гиперактивный ребенок, который физически не может хорошо себя вести, не может сидеть — действительно диагноз СДВГ», — рассказал эксперт.

Он добавил, что из-за такого ученика в течение всей четверти класс получал дополнительные задачи. Результатом стало общее избиение ребенка в туалете, подчеркнул Коновалов.