Эксперт МИФИ Якубович назвал нецелесообразной идею о скидках на «места для поцелуев» в кинотеатрах

Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович в беседе с ИА RuNews24.ru прокомментировал предложение Владислава Даванкова ввести скидки для семейных пар на «места для поцелуев» в кинотеатрах.

Ранее председатель Госдумы Владислав Даванков направил запрос министру культуры РФ Ольге Любимовой о предложении ввести скидки для семейных пар на «места для поцелуев» в кинотеатрах. Он считает, что символические меры поддержки могут формировать положительный образ семьи в обществе.

Якубович считает, что подобные меры не окажут значимого влияния на демографическую ситуацию.

«Рождаемость зависит от сложного комплекса факторов: экономической стабильности, доступности жилья, уровня доходов, социальных гарантий для родителей, культурных и этических особенностей, ценностей, уровня урбанизации», — сказал он.

Собеседник назвал инициативу по введению скидок способом создать позитивный информационный фонд и показать заботу о семье.