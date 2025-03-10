Эксперт МИЭТ Девяткин: в схемах с переводом обычно работают несколько аферистов

В МВД России предупредили о новой мошенничестве с поступлением средств на карту. О том, как функционирует такая схема, рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, злоумышленники отправляют деньги, а затем звонят жертве и просят вернуть средства, якобы перечисленные по ошибке.

«Мошенник говорит номер карты, который отличен от того номера, с которого произвели перевод. Через несколько минут звонит другой человек и говорит, что это он перевел деньги, и просит вернуть обратно, угрожая полицией», — пояснил эксперт.

Девяткин добавил, что в подобных схемах часто задействованы несколько аферистов. Опасаясь проблем с законом, люди обычно переводят деньги обратно. По данным МВД, при неожиданном переводе нужно сначала проверить счет, затем связаться с банком для проведения проверки.