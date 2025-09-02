Эксперт МГТУ имени Баумана Пантина отметила, что преступники в сфере IT становятся все моложе

Средний возраст хакеров сейчас составляет 25–35 лет, однако в преступную деятельность нередко вовлекаются и более молодые люди. Все начинается с интереса и экспериментов — от попыток взлома ради азарта до превращения в источник дохода. Об этом рассказала преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ имени Н.Э. Баумана Ирина Пантина в ходе выступления на форуме «Территория будущего. Москва 2030». Слова эксперта привел сайт Ferra.ru .

По данным МВД России, с 2020 по 2024 год количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий, совершаемых несовершеннолетними, возросло в 74 раза. В качестве примера можно привести случай в Санкт-Петербурге, где в марте 2024 года был задержан 16-летний подросток. Его подозревают в незаконном доступе к компьютерной информации и связях с мошенническими колл-центрами.

По версии следствия, молодой человек обеспечивал работу оборудования для подмены телефонных номеров и получал вознаграждение в криптовалюте. Он трудился из арендованных квартир, где использовал GSM-шлюзы, тысячи сим-карт и ноутбук, регулярно меняя жилье и средства связи, чтобы избежать поимки.