Эксперт Меньшиков заявил, что народные средства неэффективны в борьбе с крысами

Народные методы борьбы с крысами, такие как использование мяты или разбрасывание отравы, не дают долгосрочного результата, утверждает эксперт. Об этом рассказал РИАМО руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков.

Специалист пояснил, что подобные меры могут лишь временно отпугнуть грызунов, но не решают проблему кардинально. Для эффективного сокращения популяции крыс необходим механический отлов, например, с помощью клеевых ловушек с приманкой.

Особенно привлекательны для грызунов продукты с сильным запахом, такие как копчености или остатки еды. Однако крысы — умные существа, и если они видят, что их сородичи попали в ловушку, то начинают избегать этого места, отметил «МК в Питире».

Чтобы усилить эффект, специалисты иногда оставляют пойманного грызуна на ловушке. Его запах (феромоны) служит сигналом опасности для остальных крыс, в результате чего их маршруты меняются или исчезают.

Тем не менее, без постоянного контроля территории грызуны могут переместиться в другое место. Поэтому для полного решения проблемы необходимо комплексно обследовать территорию, закрыть все точки проникновения и систематически снижать численность вредителей.