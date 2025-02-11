Эксперт Мельников поддержал верификацию для пользователей электросамокатов

Принятые в Москве меры по верификации пользователей электросамокатов — важный шаг, направленный на обеспечение безопасности и упрощение поиска виновных в случае ДТП. Об этом заявил директор Центра по пропаганде безопасности движения на транспорте «Движение без опасности» Вадим Мельников в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Специалист подчеркнул, что эта мера не нарушает прав добросовестных пользователей, а помогает контролировать ситуацию. Верификация через портал mos.ru позволяет идентифицировать пользователя в случае происшествия.

С 2025 года доступ к прокату самокатов ограничили для несовершеннолетних, а аренда возможна только после успешной верификации.