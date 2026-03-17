Эксперт «Мегамаркета» Викторов посоветовал при выборе смартфона обращать внимание на дисплей, объем памяти и процессор

Выбор смартфона становится все сложнее из-за постоянного появления новых моделей. Эксперт «Мегамаркета» по бытовой технике и электронике Владимир Викторов рассказал «Вечерней Москве», на что стоит обратить внимание при выборе устройства.

По словам эксперта, многие смартфоны 2023–2024 годов остаются актуальными и способны решать современные задачи. Прежде чем покупать новую модель, важно определить, какие задачи вы хотите решить и чего вам не хватает в текущем устройстве.

При выборе смартфона в первую очередь нужно обратить внимание на четыре ключевых параметра. Среди них — дисплей, объем памяти, камера и процессор.

Для дисплея важна частота обновления не ниже 120 герц и яркость от 6000 нит. Оптимальная диагональ — 14–16 дюймов.

Объем памяти должен быть от 256 гигабайт, а лучше — 512 гигабайт. Это позволит сэкономить на ежемесячной оплате облачных хранилищ.

Размер матрицы камеры важнее количества мегапикселей. Оптимальный показатель — от 1/1,3 до 1/0,98 дюйма. Такие сенсоры обеспечивают качественную съемку в темное время суток.

Процессор отвечает за скорость работы и энергоэффективность. Выбирать стоит модели на три–четыре нанометра с испарительной камерой для охлаждения.

Смартфоны 2025–2026 года также оснащаются полезными функциями, такими как встроенные нейропроцессоры, которые переводят звонки в реальном времени, удаляют лишние объекты на фото и генерируют недостающий фон. Они также помогают следить за здоровьем, собирая статистику и предлагая персональные рекомендации.