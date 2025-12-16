Эксперт «Мегамаркета» Прокофьев сообщил, что иголки живой ели начинают осыпаться уже через семь дней

Несмотря на развитие технологий, живая новогодняя елка остается любимой традицией многих семей в России благодаря своему неповторимому запаху и созданию праздничной атмосферы. Об особенностях хвойных рассказал директор направления DIY, товаров для дома и автотоваров в «Мегамаркете» Илья Прокофьев в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, классический вариант — обычная ель, известная своим ароматом и привлекательным внешним видом. Однако она быстро теряет иголки даже при умеренной температуре и низкой влажности квартиры — всего через 7-10 дней. Для сохранения свежести рекомендуется регулярно увлажнять воздух или опрыскивать ветви прохладной водой.

Как пояснил специалист, более долговечным решением станет сосна. Ее структура позволяет дольше удерживать влагу, что продлевает декоративность растения вплоть до месяца нахождения в помещении.