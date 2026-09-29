Эксперт «МегаФона» Джакония отметил, что плавное закрытие складного смартфона поможет избежать поломки

Складные смартфоны требуют более бережного обращения, чем стандартные устройства, из-за особенностей гибкого дисплея и шарнира. Об этом сайту Hi-Tech Mail сообщил руководитель Центра по исследованию и тестированию оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

По словам эксперта, повредить внутреннюю панель при сильном точечном нажатии могут ногти, монеты или ключи. Перед складыванием важно проверять чистоту экрана: песчинки и мелкий мусор способны испортить матрицу или шарнирный механизм. Закрывать гаджет следует плавно. Если устройство стало раскрываться с усилием, давить на него нельзя — лучше обратиться в сервис.

Джакония также предостерег от самостоятельного снятия или замены защитного слоя внутреннего экрана, так как у ряда моделей он встроен в конструкцию. Кроме того, складной смартфон рекомендуется носить закрытым и отдельно от твердых предметов.