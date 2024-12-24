Эксперт Мазов посоветовал проверять гарантию аккумулятора перед покупкой электрокара

Электромобили набирают популярность в России. На какие нюансы стоит обратить внимание при покупке такой машины на вторичном рынке, рассказал CEO сети зарядных станций для электромобилей Artis Владислав Мазов в интервью «Известиям» .

Специалист посоветовал, проверять гарантию аккумулятора. Обычно она составляет от восьми до 10 лет в зависимости от производителя. Кроме того, необходимо убедиться, что на колодках и тормозных дисках нет ржавчины или других повреждений.

Дальность пробега и общая производительность электромобиля зависит от состояния батареи. Важно отследить, сколько циклов зарядки она прошла и какую емкость имеет на момент покупки, резюмировал Мазов.