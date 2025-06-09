Эксперт MaxMagic Фоменко предложила доставку здоровой еды как стартап для бизнеса

Основатель коммуникационной группы MaxMagic Елена Фоменко в интервью RuNews24.ru проанализировала миф о сложности ведения бизнеса в России, сравниваемый обществом с прогулкой по минному полю.

По словам эксперта, существуют десятки ниш, где постоянный спрос сочетается с низкой или умеренной конкуренцией, а клиентские потребности предельно понятны и актуальны. Она посоветовала обратить внимание на сферу с услугами уборки квартир или доставки здоровой пищи.

«Сейчас люди все бытовое делегируют. И доставок стало гораздо больше, чем даже год назад», — отметила специалист.

Она также добавила, что направления, связанные с продвижением личного бренда и PR-деятельностью, всегда будут актуальны, независимо от конъюнктурных изменений на рынке.