Эксперт Матвеева назвала продукты, которые невыгодно покупать впрок

Финансовый консультант Ольга Матвеева посоветовала не запасать продукты, которые могут испортиться или остаться невостребованными, сообщает Life.ru .

Молотые специи и готовые смеси со временем теряют аромат и вкус. Эксперт рекомендовала не покупать новые баночки по акции, если дома уже есть запас, а регулярно обновлять небольшое количество приправ.

Замороженные готовые блюда и необычные полуфабрикаты также могут надолго остаться в морозильной камере. Матвеева посоветовала выбирать только те варианты, которые семья действительно любит и регулярно ест.

Большие упаковки сыра, колбас, молочных продуктов и готовой еды не всегда выгодны: часть может испортиться до того, как ее успеют съесть. По той же причине не стоит покупать несколько упаковок незнакомых круп, соусов или ингредиентов для рецептов, которые откладываются «на потом», пишет «МК».

Крупные пачки печенья, конфет, шоколада и чипсов тоже не помогают экономить: доступные лакомства часто съедают быстрее, чем планировали. Эксперт отметила, что выгоду приносит не объем домашних запасов, а продукты, которые действительно используют.