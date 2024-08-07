Эксперт Мартынов: снижение налоговой нагрузки помогло бы рыболовной отрасли

Долг российских рыболовов перед банками уже составляет около триллиона рублей. Снижение налоговой нагрузки и дополнительные меры поддержки необходимы отрасли, сообщил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов ИА НСН.

По словам эксперта, за переоформление рыболовных участков отрасли нужно будет заплатить примерно 200 миллиардов рублей. Однако рыбаки уже на исходе своих финансовых возможностей из-за долгов за строительство пароходов, заводов и платы за крабовые ресурсы.

Мартынов отметил, что сейчас российские производители испытывают сложности и с зарубежной торговлей. Закупать рыбу из РФ прекратили США, страны Балтии.