Эксперт маркетплейса «Сравни» Веселова рассказала о важности правильной утилизации документов

Евгения Веселова, эксперт финансового маркетплейса «Сравни», рассказала RT о важности правильной утилизации документов, содержащих персональные данные. Она предостерегла от простого выбрасывания таких бумаг в обычный мусорный контейнер.

По словам Веселовей, мошенники могут воспользоваться персональными данными для оформления кредитов и доступа к счетам. Поскольку такие документы легко найти в мусорном контейнере, перед утилизацией их следует разрезать или порвать на мелкие части. Особое внимание стоит уделить уничтожению паспортных данных, номеров карт и домашнего адреса.

Эксперт также рекомендовала по возможности сжигать важные документы с персональными данными. Распечатки без таких сведений можно выбрасывать, но копии с персональными данными нужно обязательно уничтожать.