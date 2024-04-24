Эксперт магазина «ВсеИнструменты.ру» Сущек: ковролин улучшит звукоизоляцию в квартире | 360°

Общество 24 апреля 2024, 15:22 Эксперт магазина «ВсеИнструменты.ру» Сущек: ковролин улучшит звукоизоляцию в квартире

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Ковролин улучшит звукоизоляцию и будет эффективным способом защитить себя от громких звуков из соседних квартир. Об этом рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, при этом у ковролина есть ряд минусов — он легковоспламеняемый и накапливает пыль. Для звукоизоляции также можно использовать минераловатные плиты, сообщила Общественная Служба Новостей.

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Установку шумоизоляции Сущек порекомендовала доверить профессионалам. В противном случае есть риски переплатить за переделку плохо выполненной работы.