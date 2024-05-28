Эксперт магазина «ВсеИнструменты.ру» Чихринова посоветовала использовать приманки для уничтожения насекомых

Дачные участки часто атакуют различные насекомые. Избавляться от них лучше всего с помощью приманок, рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, сообщила Lenta.ru.

По ее словам, муравьи, колорадские жуки и гусеницы могут нанести серьезный вред урожаю. Избавляться от вредителей рекомендуется вручную с помощью распыления на грядки биопрепаратов, сообщила Общественная Служба Новостей.

Чтобы избежать появления насекомых на дачном участке, необходимо плотно закрывать мусорные контейнеры, отметила Чихринова.

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