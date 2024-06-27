Эксперт магазина «ВсеИнструменты.ру» Чашина: накидка на сиденье с вентиляцией поможет охладиться в машине в жару

Многие россияне летом отправляются в долгие путешествия на автомобиле. Чтобы поездка была комфортной в жару, на сиденье можно установить накидку с вентиляцией, сообщила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина в беседе с Life.

По ее словам, она создаст воздушную прослойку между спиной водителя или пассажира и сиденьем, работает такое устройство от прикуривателя. В длительных поездках летом также может пригодиться автохолодильник для воды и напитков.

Кроме того, перед тем, как отправиться в путь, очень важно пройти тщательный техосмотр автомобиля, отметила Чашина.

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