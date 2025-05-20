Эксперт Лукацкий назвал критическое мышление единственным инструментом защиты от дипфейк-атак

Дипфейк-атаки могут затронуть каждого второго россиянина до конца 2025 года. Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik дал рекомендации по защите персональных данных в условиях растущей угрозы таких атак.

По словам специалиста, популярные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, остаются основными каналами для нападения аферистов. В Telegram чаще всего распространяются текстовые сообщения, а WhatsApp используется для звонков, которые маскируются под официальные организации.

Эксперт подчеркнул, что в этих мессенджерах пока не реализованы механизмы обнаружения дипфейков. Поэтому единственный эффективный способ защиты — это критическое мышление.

Если разговор касается конфиденциальных данных или перевода денег, следует включить «внутреннюю паранойю» и перепроверить информацию. Например, при получении сообщений от имени начальника стоит перезвонить этому человеку. А заявления публичных лиц всегда можно проверить через официальные каналы коммуникации.

Лукацкий также советует игнорировать призывы инвестировать или переводить деньги, поскольку такие действия могут привести к финансовым потерям или другому ущербу.